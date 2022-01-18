У пенсионера было слабое здоровье, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться.

12 января в 10:09 спасателям поступило сообщение о пожаре, возникшем в частном жилом доме в селе Семеновка Лозовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.По прибытию на место происшествия спасатели установили, что в жилой комнате дома горят двери, домашние принадлежности и мебель на площади 20 квадратных метров.Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела 2-х погибших - мужчину 1932 года рождения, и его сына 1966 года рождения.Причина пожара устанавливается.Напомним, на Харьковщине из-за нарушения правил пожарной безопасности погибла женщина.