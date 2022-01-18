Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс развил активность до уровня, превышающего его мощности на момент окончания холодной войны.

Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal - Если его (Владимира Путина - ред.) целью было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного, - отметил Столтенберг.По его словам, рекордное расширение сил НАТО началось именно с присоединения Россией Крыма в 2014 году, и сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад.- На самом деле, вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия, - заявил Столтенберг.Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил итоги заседания совета Россия-НАТО. По его словам, разногласия между НАТО и РФ значительные и их будет нелегко преодолеть. Разногласия касаются Украины и евробезопасности.