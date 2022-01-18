По информации харьковских журналистов, правоохранители проводят обыски у бывшего главы облсовета Сергея Чернова.Как сообщает Суспільне, 18 января сотрудники правоохранительных органов провели обыски в помещениях, которыми пользуется бывший председатель Харьковского областного совета и депутат облсовета Сергей Чернов и его семья.
По словам самого депутата, речь идет о помещениях на улице Сумской, однако причина для проведения следственных действий ему неизвестна.
Одновременно с этим в городском телеграм-канале "Труха" появилась информация о том, что следователи расследуют незаконное завладение объектом коммунального имущества, которое позже было продано за 1,3 миллиона долларов. Сам Чернов назвал эту информацию клеветой.
По информации прокуратуры следственные действия проводятся по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 УК Украины) и по факту злоупотребления полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги (по нотариусу) (ч.1 ст.365-2 УК Украины).
«В настоящее время у следствия отсутствуют любые данные о причастности бывшего председателя областного совета к расследованным событиям», - заявили в ведомстве.