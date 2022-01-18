В Сети появилось видео массового ДТП под Змиевом, которое произошло утром 14 января.

Напомним, там столкнулись пять машин - грузовик Tata, а также ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy и Kia Sportage.На кадрах, снятых на видеорегистратор одной из попавших в аварию машин, видно, как грузовик на плавном изгибе дороги выезжает на встречную полосу: возможно, его занесло на скользкой дороге.Водитель пытается съехать в кювет, однако не успевает, и грузовик врезается в ВАЗ, который едет по встречке. От удара ВАЗ отлетает в автомобили, которые стоят на обочине на той полосе, по которой ехал грузовик. Пятая пострадавшая машина ехала за грузовиком; водитель не успел затормозить, и машина врезалась в уже разбитые авто.Напомним, в ДТП пострадали три человека, все они ехали в ВАЗе: это 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и 7-летний ребенок. Девушка находилась в тяжелом состоянии.