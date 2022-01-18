После долгих новогодних праздников и достаточно длительной паузы в графике соревнований игры в баскетбольной Суперлиге наконец-то возобновились. "Харьковские соколы" начали третий круг с домашней победы над "Черкасскими мавпами" – 90:75.

Половина турнира позади, так что каждой из команд уже просто нечего терять, и именно сейчас начинается самое интересное, считают в пресс-службе "Харьковских соколов". Харьковчане ударно провели подготовку к матчам Суперлиги, работая в режиме двойных тренировок."Черкасские мавпы" паузу в чемпионате использовали для усиления состава, закрыв наконец позицию центрового. После новогодних праздников в черкасчанам присоединился 26-летний серб Джоко Шалич. Однако в составе "Мавп» есть и потери – американский профессиональный баскетболист Родни Первис покинул клуб.Еще перед началом матча подопечные Валерия Плеханова понимали, что достаточно низкое место гостей в турнирной таблице совсем не гарантирует харьковчанам легкой прогулки. Все ожидали интересного и трудного поединка. Так и случилось. Гости уверенно начали встречу, и на большой перерыв команды ушли при незначительном преимуществе черкасчан. Однако в заключительной десятиминутке гости стали больше промахиваться. В то же время харьковчане продолжили действовать максимально сосредоточенно и постепенно вышли вперед, выиграв в итоге со счетом 90:75.А в минувшее воскресенье «Соколы» принимали киевский «Строитель». Харьковчане выиграли первую четверть с разницей в 17 очков и на большой перерыв ушли с преимуществом в девять баллов, однако во второй половине матча киевляне совершили камбек. Итоговый счет – 73:81.На данный момент «Соколы» занимают четвертое место в турнирной таблице.Напомним, БК «Харьковские соколы» много лет поддерживает топливная компания Sunoil.