Любителям сыров, дабы вернуть себя в форму после праздничных застолий, не придется налегать исключительно на овощи и кефир. Отказываться от любимого продукта не стоит – нужно лишь отдать предпочтение сырам, которые не только не навредят фигуре, но и будут полезны для здоровья.

— полутвердый, созданный специально для тех, кто следит за весом, считает калории и придерживается диетического питания. Его отличительная особенность – пониженная жирность, которая составляет всего 20%, тогда как жирность обычных твердых и полутвердых сыров – от 40% до 50%. За счет этого он содержит совсем немного калорий (209 калорий в 100 граммах продукта) и не навредит фигуре. При этом сыр очень вкусный. Он хорошо сочетается с фруктами, овощами, мясными продуктами. С ним можно готовить диетические бутерброды, например, хлебец смазать йогуртом, сверху выложить несколько кусочков овощей и ломтик сыра.– мягкий творожный сыр. Он отличается мягким солоноватым вкусом, прекрасно сочетается с самыми разными продуктами, хорошо насыщает и в небольших количествах не навредит фигуре. Калорийность адыгейского сыра — около 230 калорий в 100 граммах продукта.придется по вкусу тем, кто любит солененькое. Она прекрасно сочетается с овощами и фруктами, а еще с брынзой можно приготовить множество разных салатов. Несколько кусочков помидоров, огурцов, зелень, несколько оливок и немного брынзы — и сытный перекус готов. Калорийность брынзы — около 270 калорий в 100 граммах продукта.– высокобелковый продукт, который прекрасно насыщает, полезен для здоровья (как и в других кисломолочных продуктах, в нем содержится много полезных веществ) и помогает поддерживать здоровый вес. Творог — прекрасный источник белка, кальция и фосфора. Хорошо подходит как для завтрака, так и для ужина – утоляет голод, увеличивает затраты энергии в состоянии покоя и ускоряет метаболизм. Калорийность обезжиренного творога — около 80–90 калорий в 100 граммах, творога жирностью 5% — 110–120 калорий. Творог часто используют в диетах. Так, быстро похудеть можно на яблочно-творожной диете, творожной диете с овощами, диете на твороге и кефире.– мягкий творожный сыр жирностью 40%, который отличается нежным кисломолочным вкусом. Хорошо сочетается с фруктами и овощами, а также станет прекрасным перекусом, завтраком или ужином. В процессе производства этот сыр не поддается высокотемпературной обработке, благодаря чему сохраняет витамины и микроэлементы. Кроме того, он отличается невысокой калорийностью (213 калорий в 100 граммах продукта) и прекрасно подойдет тем, кто следит за фигурой.