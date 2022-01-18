В Харькове – 590 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 18 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 612 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 250 153 случая заболевания COVID-19, 9 527 человек находятся под медицинским наблюдением, 234 133 пациента выздоровели, 6 493 - умерли.По состоянию на 18 января, в области за сутки привито 8 378 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 107 491 прививку: первой дозой привито 1 100 837 человек, две дозы получили 1 000 032 человека, сделали дополнительные прививки 772 человека, бустерную дозу получили 5 850 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 января в Украине зафиксировано 8 558 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 768 088 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 98 549 человек умерли, 3 561 923 - выздоровели.