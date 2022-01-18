В течение 2021 года с территории Харьковской области был получено 339 обращений по поводу нарушений языкового закона. Это примерно 10% всех обращений по стране (всего их – 3574).

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.По его словам, большинство жалоб касается интернет-магазинов и заведений сферы услуг.— Пятая часть поступивших из Харьковщины обращений касалась нарушений в деятельности интернет-магазинов — речь об отсутствии украиноязычной версии. Это нарушения в сфере услуг — 88 таких обращений. Конечно, нарушение в сфере наружной рекламы — вывески на разных заведениях, сделанные на негосударственном языке, — сказал Креминь.В то же время, есть жалобы и на другие сферы.— Нарушения есть и в сфере образования и науки. Среди нарушителей — и местные депутаты, и сотрудники разных органов государственной власти. Таких обращений 43. В сфере здравоохранения и деятельности правоохранительных органов — по десять и девять обращений соответственно, — добавил языковой омбудсмен.По его словам, в 2021 году в Украине языковые омбудсмены 178 раз требовали от нарушителей действовать по языковому закону, из которых в 138 случаях недостатки исправили.— То есть мерами государственного контроля мы требуем устранения таких недостатков в течение 30 дней. И такие недостатки устраняются,— говорит Кремень.Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 5100-6800 грн.Для совершенствования уровня владения украинским языком омбудсмен советует "не бояться общаться на украинском, требовать, чтобы с вами общались на украинском, читать украинские книги, слушать украинскую музыку, поддерживать деятельность заведений культуры экскурсиями, посещением театров".