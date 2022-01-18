Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии под Харьковом, где столкнулись два пассажирских автобуса.

Как сообщили в полиции, авария на улице Центральной в селе Терновая Чугуевского района.Напомним, два пассажирских автобуса столкнулись сегодня, 18 января.По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса "БАЗ" не соблюдал безопасную скорость и дистанцию и допустил столкновение с ехавшим впереди автобусом "ПАЗ".В результате ДТП травмы получили 6 пассажиров автобуса "БАЗ", трое из них доставлены в Чугуевскую центральную районную больницу. Всего в автобусе "БАЗ" находился 31 пассажир. Автобус "ПАЗ" был без пассажиров.Информация о случившемся зарегистрирована в Едином реестре заявлений и сообщений Чугуевского районного управления полиции.