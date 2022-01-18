Харьковская таможня стабильно выполняет главные задачи государства – наполняет бюджет Украины. Только за декабрь минувшего года таможней перечислено в госбюджет 1,7 миллиарда гривен.

За период деятельности Харьковской таможни, а именно за шесть месяцев 2021 года, субъектами внешне-экономической деятельности, работающими в зоне ответственности таможни, перечислено в государственный бюджет Украины почти 8,8 миллиарда гривен. Среднедневные поступления за полгода работы составили 68 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе Харьковской таможни.Дополнительно в государственную казну направлено 606,7 миллиона гривен. Эти средства удалось получить за счет мер контроля таможенной стоимости товаров, классификационной работы и контроля определения страны происхождения.В декабре Харьковской таможней перечислено в госбюджет почти 1,7 миллиарда гривен, что на 171,1 миллиона гривен больше по сравнению с предыдущим месяцем.Среди факторов, которые повлияли на поступления в госбюджет в декабре, – увеличение таможенных платежей по таким традиционным бюджетоформирующим товарам, как пластмасса и изделия из нее – 156,9 миллиона гривен, удобрения – 99 миллионов.Кроме того, в таможне сообщили, что в декабре дополнительно направлено в бюджет 96,9 миллиона гривен, которые удалось получить за счет контроля таможенной стоимости товаров, классификационной работы и контроля за определением страны происхождения.