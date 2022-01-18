Хлеб подорожает на 30%, а молочка станет дефицитом. Рост цен на энергоносители неминуемо приведет к подорожанию всех услуг и товаров, в том числе – продуктов питания, а так же – к увеличению армии безработных, предупреждают эксперты. По каким отраслям рост цен на газ и электроэнергию ударит больнее всего?

Цены на продукты неприятно удивят

Хлеб станет деликатесом

Молочная сфера на грани уничтожения

Бизнес уйдет в тень

Скидки на газ помогут не всем

Подорожание энергоносителей может привести к тому, что производство остановится, люди массово пойдут в центры занятости, товары и услуги для конечного потребителя существенно подорожают.В первую очередь от подорожания энергоносителей пострадают перерабатывающая промышленность, тепличное хозяйство, химпром, хлебопекарни, ресторанный бизнес, сфера услуг.– Если на декабрь цена голубого топлива на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи была 36,2 тысячи гривен за тысячу кубометров газа, то по январю уже по предоплате цена преодолела 52 тысячи гривен за тысячу кубов. А по последним торгам достигала 72 тысяч. То есть, по сути, за месяц произошло подорожание более чем в два раза. И те, кто не смог заключить двух-трехмесячные контракты, на сегодняшний день вынужден покупать газ по 72 тысячи гривен за тысячу кубов, – рассказал «Вечернему Харькову» председатель Харьковского отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей Эдуард Набока.Соответственно, для производства, где в себестоимости продукции цена газа превышает 7%, стоимость топлива по 50–70 тысяч за тонну является неподъемной и делает продукцию невыгодной. В частности, по словам Эдуарда Набоки, руководитель одного из кондитерских предприятий обратился с письмом в трехсторонний экономический совет Харьковской области, членом которого он является.– Суть письма в том, что с такими ценами на энергоносители корпорация в январе прекратит работу, поскольку производство становится просто невыгодным, – поясняет глава регионального отделения УСПП.Поскольку цена газа составляет достаточно большой процент стоимости конечной продукции, естественно, она дорожает, в связи с чем теряет свою конкурентноспособность.– Например, тепличное хозяйство. Можно ли там сэкономить на газе? Нет. Отключишь обогрев – и все погибнет, – продолжает Эдуард Набока. – В результате мы будем покупать помидоры из Испании, Турции. А наше просто не будет продаваться, поскольку цены на «свое» подскочат вдвое.Совокупность внешнеполитических тенденций, энергетического и логистического кризиса, инфляции, удорожания удобрений и других факторов приведут к тому, что цены могут прыгнуть выше, чем когда-либо в истории.– Сейчас цены на продукты питания рекордно высокие за всю историю – как в мире, так и в Украине, – отмечает в своем Telegram-канале экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. – Это только цветочки и 2022 год покажет, что такое действительно дорогие продукты… Энергетическая составляющая роста цен на продукты уже сейчас имеет существенное влияние, но станет ключевой в этом году. Рост цены на нефть и газ напрямую приводит к росту цен на сахар, кукурузу и часть растительных масел, косвенно влечет повышение стоимости других продуктов.Из-за подорожания газа дорожает и производство удобрений. Некоторые заводы вообще остановились. Заоблачные цены приведут к уменьшению объемов внесения удобрений, а значит, и к уменьшению урожая и снижению предложения пищевых продуктов.– Сейчас средняя стоимость удобрений уже выросла на 70–80%. Причем больше вусего выросли цены на азотные удобрения, что является основой роста культур. До 80–90% себестоимости азотных удобрений – это расходы на природный газ! А он в Европе сейчас в среднем в десять раз дороже, чем год назад, – говорит Андрей Ярмак.Так, уже в январе хлеб и хлебобулочные изделия в Украине подорожают в среднем на 10%. Как отметил главы совета Укрхлебпрома Александра Васильченко, подорожание коснется и так называемых социальных сортов хлеба – батона и «Украинского». Повышение цен, по его словам, позволит хлебозаводам остаться на плаву и не закрыть производство из-за высоких цен на газ. После повышения цен на 10% в январе следующим шагом будет очередное подорожание – на этот раз уже на 20%. Это будет необходимость, если газовый вопрос решить не удастся.Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что производители ждут снижения цен на газ, ведь если данный вопрос не решить, то хлеб может подорожать на 30%. Это позволит компенсировать затраты хлебозаводов на производство. При этом эксперт подчеркнул, что такой рост определен в оптимистическом прогнозе, то есть цены могут вырасти и более чем на 30%.По подсчетам экспертов, цены на хлеб массовых сортов в этом случае может подскочить с 25 до 32 гривен.Уже сейчас украинцы испытывают недостаток молока.– Мы уничтожили молочную сферу. В ближайшее время мы не сможем обеспечить данной продукцией внутренний рынок. Из-за недостатка молока украинцы употребляют опасные смеси, которые продаются на прилавках магазинов под вывеской масла, сметаны, сыра и другой «молочки», – говорит глава Союза украинского селянства Иван Томич.По его словам, на эту ситуацию накладывается экономический рост энергоресурсов.– На сегодняшний момент у нас произошло рекордное подорожание цен на газ. Соответственно на внутреннем рынке предприниматели, которые перерабатывают и хранят продукцию, должны платить за газ по 45–50 гривен за один кубометр. Подорожание энергоресурсов является серьезной дополнительной нагрузкой для молочного рынка. В зависимости от части энергоносителей, заложенной в производство продуктов, будет зависеть дальнейшая судьба компаний, то есть будут ли они дальше работать. Это касается не только молочной отрасли. Ведь если предприятие заложит подорожание энергоресурсов в свою продукцию, то не факт, что ее будут покупать,– резюмировал Иван Томич.Выросла стоимость не только газа, но и электроэнергии. Если в декабре цена была 3,5–3,6 гривны за один киловатт-час, то сегодня она поднялась до шести гривен за киловатт-час, отмечает Эдуард Набока.– В оффлайн-бизнесе, где продавец товаров иди услуг арендует помещение, затраты на коммунальные платежи занимают достаточно высокий процент в расходах. С подорожанием энергоресурсов этот процент растет, – говорит глава регионального отделения УСПП. – Сегодня многие потребители и так пользуются онлайн-услугами либо вообще минимизируют затраты, потому что покупательная способность населения упала – инфляция в значительной степени перегнала рост доходов основной массы населения. Это те, кто работает в государственной сфере, это наемные работники в частной сфере, это пенсионеры. На фоне роста цен на продукты в Украине пенсионеры продолжают получать мизерные пенсии. Средняя пенсия по состоянию на конец декабря составила чуть больше трех тысяч гривен. По оценкам экспертов, покупательная способность упала до 40%. Соответственно, люди стали меньше приобретать товаров и меньше пользоваться услугами. Плюс еще и карантин наложился.Эдуард Набока отмечает, что сегодня власти отпустили ситуацию с карантином (если сотрудники привиты – пожалуйста, работай) и, соответственно, тут же отменили мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса.– Планы проверок сверстаны и с февраля начнутся инспекции малого и среднего бизнеса – налоговой, Гоструда, Госпродпотребслужбы... – перечисляет эксперт. – Объемы покупок уменьшились, объемы затрат на коммунальные платежи у оффлайн-продавцов услуг и товаров выросли плюс добавляются проверки. Результат грядет плачевный – бизнес будет закрываться, уходить в тень. Уже сегодня есть информация, что огромное количество предпринимателей сдают арендованные у банков аппараты для совершения операций через банковские карты. Я сам столкнулся с тем, что на рынке в пяти или шести местах, где я обычно расплачивался карточкой, теперь принимают только наличные. То есть бизнес уже закрывается, пытается тенизировать продажу своих услуг и продукции. Людям надо просто выживать.Между тем власти пообещали ограничить максимальную надбавку к цене газа на уровне не более 24% для производителей социальных товаров. Но пока не до конца понятен механизм, неизвестно, как именно это будет происходить. Когда механизм определится, будут известны и цены.– Введение в Украине льготных цен на газ для производителей продуктов поможет удержать цены лишь на муку, хлеб, молоко и яйца. Остальные продпредприятия не получат «дешевого» газа, и цены на их продукцию могут заметно вырасти, – считает аналитик «Украинский клуб аграрного бизнеса» Светлана Литвин. – На данный момент льготная цена на газ еще не сформирована, но есть надежда, что такая инициатива позволит притормозить дальнейший рост стоимости продуктов.