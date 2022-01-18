Городские лечебные учреждения готовы к работе в условиях циркуляции штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом 18 января сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, после осенней волны в городе продолжили работу над укреплением материально-технической базы медицинских учреждений.- В промежуточный период мы закупали кровати, проводили кислородную трассу, установили дополнительную кислородную станцию. На сегодняшний день в наших больницах стоят уже две такие станции – в 13-й и 18-й больницах, которые обеспечивают кислородом 160 и 240 коек соответственно. Также продолжаем устанавливать кислородные точки, в частности, проводим трассу в больницах № 8, 17 и 18. Кроме того, наши врачи прошли дополнительное обучение, необходимое во время работы с новым штаммом, - рассказала вице-мэр.Светлана Горбунова-Рубан также сообщила, что в первые недели нового года наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, в первую неделю 2022 года в городе зафиксировали 1480 новых случаев, а во вторую – 2 900, что почти вдвое больше. По словам вице-мэра, одной из причин такого роста заболеваемости является несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер во время новогодних праздников, а также тот факт, что новый штамм заразнее предыдущих.- Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией имеет несколько другие характеристики. Она похожа на ОРВИ, например, грипп, и протекает легче и быстрее, чем в прошлую волну. Однако, к сожалению, она очень контагиозна. Новый штамм имеет меньший инкубацинный период – три дня. Таким образом, вирусоноситель заражает в пять раз больше людей, чем это было с «Дельтой», - подчеркнула вице-мэр.Отметим, что в настоящее время на стационарном лечении в медучреждениях Харькова находятся 444 пациента, 9700 человек лечатся амбулаторно.