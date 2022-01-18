Прокуратура подала в суд на предприятие в городе Лозовая, с целью разорвать договор аренды и вернуть местной громаде земельный участок.

Как сообщили в ведомстве, в 2018 году между Лозовской районной государственной администрацией и частной фирмой заключены договоры аренды земельных участков, расположенных на территории Лозовского района, для использования в качестве пастбищ. Площадь участков составляет более 100 гектаров.Однако в дальнейшем арендатор передал участки земли в субаренду другому предпринимателю, который засеял поля подсолнечником, что стало причиной снижения плодородия. По мнению прокуроров, это нарушает нормы законодательства Украины, поэтому в ведомстве направили в суд соответствующий иск.В настоящее время по иску прокуратуры открыто судебное производство.