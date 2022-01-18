В Национальной службе здоровья рассказали изданию Вечерний Харьков, как правильно выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию.

В левой части экрана размещены фильтры, с помощью которых вы можете выбрать вашу область и населенный пункт. Карта покажет расположение заведений первичного звена и список семейных врачей, терапевтов и педиатров, работающих в этих заведениях. Вы можете выбрать удобное для вас заведение. Например, рядом с домом или работой и выбрать врача именно там. Напротив имен врачей, у которых есть места для новых деклараций, будет изображена стрелочка вверх. Если врач набрал необходимое количество пациентов, то напротив имени будет стоять зеленая галочка. После того, как вы выбрали заведение и врача, запишитесь на визит и подпишите декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром для вашего ребенка.