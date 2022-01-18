В Национальной службе здоровья рассказали изданию Вечерний Харьков, как правильно выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию.Семейный врач – это тот специалист, к которому следует обращаться при первых проблемах со здоровьем, если речь не об экстренной медицинской помощи. Если беспокоят какие-нибудь непонятные симптомы, дискомфорт или боль, нужна консультация, установление диагноза, составление графика вакцинации при нарушении календаря прививок, электронный рецепт на “Доступні ліки”, инсулин и электронные направления.
Все эти услуги можно получить у своего семейного врача бесплатно. Услугами семейного врача, терапевта или педиатра в Харьковской области уже пользуются 2,2 миллиона жителей. Всего в области работают 1562 врачей первички в коммунальных заведениях, частных медицинских центрах и собственных практиках.
Если у вас до сих пор нет своего семейного врача или вы хотите подписать декларацию с новым, то его можно найти на сайте Национальной службы здоровья, воспользовавшись электронной картой (дашбордом), которая доступна по ссылке: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pmd-map.
- В левой части экрана размещены фильтры, с помощью которых вы можете выбрать вашу область и населенный пункт. Карта покажет расположение заведений первичного звена и список семейных врачей, терапевтов и педиатров, работающих в этих заведениях.
- Вы можете выбрать удобное для вас заведение. Например, рядом с домом или работой и выбрать врача именно там.
- Напротив имен врачей, у которых есть места для новых деклараций, будет изображена стрелочка вверх. Если врач набрал необходимое количество пациентов, то напротив имени будет стоять зеленая галочка.
- После того, как вы выбрали заведение и врача, запишитесь на визит и подпишите декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром для вашего ребенка.
Семейные врачи, терапевты и педиатры, безвозмездно оказывающие медицинскую помощь украинцам, работают не только в коммунальных медучреждениях, но и в частных клиниках и семейных практиках. Найти этих врачей тоже можно на сайте. В левой части экрана вы найдете фильтр "Форма собственности". Выбирайте частные или ФЛП, и карта покажет вам эти заведения и список врачей.
Если на сайте вы не смогли найти нужную вам информацию или у вас возникли какие-то сложности, вы можете всегда позвонить по телефону и получить разъяснение по номеру контакт-центра НСЗУ: 16-77.
Часто возникают вопросы, что делать, если врач увольняется из центра первичной медицинской помощи. В таком случае декларация аннулируется, а вам необходимо найти нового семейного врача и подписать с ним декларацию. Вы можете выбрать нового врача в том же заведении или найти и новое заведение, и нового врача.
В НСЗУ отмечают, что в больницах и поликлиниках должны информировать пациентов об увольнении тех врачей, с которыми они заключили декларации, в течение одного месяца с даты ухода врача. Эту информацию должны разместить либо непосредственно в заведении, либо на веб-сайте или соцсетях медучреждения, либо индивидуально сообщать пациентов по телефону или другим способом, определенным пациентами.
А вот в случае, когда ваш врач ушел в отпуск или на больничный, ваша декларация остается действительной и искать нового семейного врача не нужно. На время отпуска врача амбулатория или медицинский центр обязаны назначить ему замену и заключать декларацию с новым врачом не нужно. Вы получите бесплатно весь объем услуг, предусмотренный медицинским пакетом на первичном звене.
Решение о выезде к пациенту домой врач принимает лично - учитывая состояние пациента и свою загруженность. К примеру, врач может посещать пациентов, которые физически не могут выйти из дома. Если пациент в неотложном состоянии – сильное отравление, травма или серьезное заболевание – то нужно звонить 103.