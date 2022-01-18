В Министерстве здравоохранения опубликовали правила и противопоказания к нырянию на Крещение.Купание в ледяной воде на Крещение – распространенная традиция, поэтому утром 19 января это будут делать тысячи украинцев по всей стране. О чем следует помнить, погружаясь в прорубь, и всем ли это стоит делать – читайте 5 советов ниже:
Ныряйте только при условии, что вы закалялись заранееРезкое погружение в холодную воду может привести к ухудшению самочувствия: вызвать головокружение, рвоту и шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмию, рефлекторную остановку сердца и судороги даже у совершенно здорового человека.
Погружаясь в прорубь, соблюдайте правилаПеред заходом в воду произведите интенсивную разминку. Не ныряйте резко. Начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины и только после этого погружайтесь по шею. Окунаться с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма. Находиться в ледяной воде можно 3-5 секунд. Однако, если вы практикуете закаливание годами, это время можно увеличить максимум до 2 минут.
Откажитесь от «согревания» алкогольными напиткамиАлкоголь способствует расширению периферических сосудов. Это значительно увеличивает теплоотдачу. Из-за этого ваше тело очень быстро будет терять тепло, что опасно для здоровья. Так же следует отказаться от курения. Оно существенно нарушает кровообращение и ускоряет охлаждение. Выкуривание одной сигареты снижает температуру кожи пальцев ног на 1°С.
После купания сразу наденьте теплую сухую одеждуКак можно скорее снимите мокрое белье, разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплые вещи. Одежда должна быть просторной, удобной, желательно с минимальным количеством пуговиц и застежек.
Ныряйте в прорубь только в том случае, если вы полностью здоровыЖелательно – посоветуйтесь перед нырянием со своим семейным врачом.
Кому нельзя нырять в прорубь?Откажитесь от купания на Крещение, если имеете:
- воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отита), симптомы простуды;
- заболевание сердечно-сосудистой системы;
- болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);
- заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);
- заболевание эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
- заболевание мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
- заболевание желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- кожно-венерические заболевания;
- наличие больших послеожоговых рубцов.
Важно напомнить, что погружение в ледяную воду не поможет укрепить иммунитет к COVID-19 и не усилит защиту организма от коронавирусной болезни. Кроме того, во время пандемии посещать массовые скопления людей – значит подвергать себя опасности инфицироваться, поэтому следует соблюдать все противоэпидемические правила.