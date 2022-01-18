В Министерстве здравоохранения опубликовали правила и противопоказания к нырянию на Крещение.

Ныряйте только при условии, что вы закалялись заранее

Погружаясь в прорубь, соблюдайте правила

Откажитесь от «согревания» алкогольными напитками

После купания сразу наденьте теплую сухую одежду

Ныряйте в прорубь только в том случае, если вы полностью здоровы

Кому нельзя нырять в прорубь?

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отита), симптомы простуды;

заболевание сердечно-сосудистой системы;

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);

заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);

заболевание эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

заболевание мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

заболевание желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

кожно-венерические заболевания;

наличие больших послеожоговых рубцов.

Купание в ледяной воде на Крещение – распространенная традиция, поэтому утром 19 января это будут делать тысячи украинцев по всей стране. О чем следует помнить, погружаясь в прорубь, и всем ли это стоит делать – читайте 5 советов ниже:Резкое погружение в холодную воду может привести к ухудшению самочувствия: вызвать головокружение, рвоту и шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмию, рефлекторную остановку сердца и судороги даже у совершенно здорового человека.Перед заходом в воду произведите интенсивную разминку. Не ныряйте резко. Начните с умывания лица, обтирания груди, живота и спины и только после этого погружайтесь по шею. Окунаться с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма. Находиться в ледяной воде можно 3-5 секунд. Однако, если вы практикуете закаливание годами, это время можно увеличить максимум до 2 минут.Алкоголь способствует расширению периферических сосудов. Это значительно увеличивает теплоотдачу. Из-за этого ваше тело очень быстро будет терять тепло, что опасно для здоровья. Так же следует отказаться от курения. Оно существенно нарушает кровообращение и ускоряет охлаждение. Выкуривание одной сигареты снижает температуру кожи пальцев ног на 1°С.Как можно скорее снимите мокрое белье, разотритесь полотенцем и оденьтесь в теплые вещи. Одежда должна быть просторной, удобной, желательно с минимальным количеством пуговиц и застежек.Желательно – посоветуйтесь перед нырянием со своим семейным врачом.Откажитесь от купания на Крещение, если имеете:Также от погружения следует отказаться беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети постарше могут купаться только под наблюдением взрослых. Кроме того, тщательно выбирайте место для погружения. Купаться можно только в специально оборудованных местах с проверенным дном.Важно напомнить, что погружение в ледяную воду не поможет укрепить иммунитет к COVID-19 и не усилит защиту организма от коронавирусной болезни. Кроме того, во время пандемии посещать массовые скопления людей – значит подвергать себя опасности инфицироваться, поэтому следует соблюдать все противоэпидемические правила.