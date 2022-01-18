18 января в районе Чугуева столкнулись два рейсовых автобуса.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка полиции, сегодня утром в селе Терновая столкнулись два рейсовых автобуса, в результате чего шестеро пассажиров получили травмы, трое из которых были госпитализированы в больницу.Предварительно полицейские установили, что 40-летний водитель автобуса «БАЗ» не соблюдал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего столкнулся с автобусом «ПАЗ», который ехал впереди.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Чугуевского РУП. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.