Возможные нарушения во время закупки продуктов питания нашли у Панютинского психоневрологического интерната.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр , Панютинский психоневрологический интернат по результатам заключил соглашение с предпринимателем Викторией Бобро на покупку яиц. Заказчик планирует приобретение 21 000 штук яиц по 4,99 гривны за единицу на общую сумму 104,79 тысяч гривен.Согласно анализу антикоррупционеров, цена в договоре является завышенной даже по сравнению с другими соглашениями того же предпринимателя.В частности, Виктория Бобро победила в тендере на поставку яиц для "Харьковский профессиональный колледж спортивного профиля" с ценой 37,9 грн за десяток. Кроме того, "Харьковский научный лицей-интернат "Одаренность" заключил соглашение с предпринимателем по приобретению яиц по цене 43,8 грн за десяток.«Панютино находится на территории Лозовского горсовета. В этом горсовете яйца покупают по 3.15 грн за штуку. Таким образом на повседневной закупке медучреждение переплатило по меньшей мере 12,8 тысячи гривен», - сообщают в ХАЦ.