Специалисты назвали причины падения штукатурки на переходе станции метро в Харькове.Как ранее сообщало издание Вечерний Харьков, 12 января на станции «Площадь Конституции» обвалился слой штукатурки. После разборки всего покрытия специалисты метрополитена выяснили, что на 120 кв. м штукатурной поверхности есть всего 20 кв. м связной сетки. Само же покрытие эксплуатируется с момента открытия станции «Площадь Конституции», то есть с 1975 года.
«Учитывая это, наиболее вероятной причиной чрезвычайного происшествия стало чрезмерное наложение слоя штукатурки без связной сетки, а также перепад температурных режимов и вибрация. Сразу после происшествия были проведены внеплановые обследования штукатурного слоя на всех вестибюлях станций метрополитена, угрозы повреждения не обнаружили», - сообщили на предприятии.
В городском совете отметили, в настоящее время в вестибюле станции «Площадь Конституции» полностью демонтировали штукатурный слой, упорядочили сети освещения и временно покрасили потолок. Полную отделку потолка планируется выполнить в ближайшее время - после проведения процедур закупки необходимого материала.