Медики Харькова продолжают сообщать о нарушителях, которые игнорируют автомобиль скорой помощи.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городском телеграм-канале "ВЕХА", медики разместили запись с видеорегистратора спецавтомобиля, на которой видно, как харьковские водители игнорируют скорую помощь. По информации Центра экстренной медицинской помощи, автомобиль вез больного с инсультом.
Напомним, что это уже не первый случай в Харькове. Ранее элитный внедорожник не пропустил «скорую», которая везла пациента с тяжелой травмой.