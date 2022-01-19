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19 января во всем мире отмечаются День нежности ко всем существам, Всемирный день творога "Кварк", День художника вне закона и День музейного селфи. Православная церковь празднует Крещение Господне - праздник, посвященный крещению Иисуса в реке Иордан. Также этот день называется Богоявлением, поскольку при крещении Иисуса на землю сошел Святой Дух.Кроме того, в США сегодня отмечают День благодарности оружию, День памяти конфедератов в Техасе, День попкорна и День консервной банки, в Беларуси - День работника службы спасения, в Эфиопии - Праздник крещения "Тимкат", а в Индии - День языка кокборок.19 января именины празднуют Иван и Феофан.