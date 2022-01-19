В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 666 случаев коронавирусной инфекции, 187 человека выздоровели, 7 - скончались.Так, по состоянию на 19 января, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 250819 случаев заболевания, 234320 человек выздоровели, 6500 - скончались.