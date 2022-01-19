В МОЗ опубликовали данные о показателях эпидемиологической опасности в Харьковской области.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 19 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. Однако в ближайшее время ситуация может измениться в худшую сторону, так как в регионе увеличивается число заболевших, коэффициент выявления случаев заболевания и уровень госпитализации пациентов.В частности, по состоянию на 19 января, в Харьковской области более чем в три раза превышен уровень заболеваемости – 264 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани находится показатель обнаружения случаев болезни –19,4% при максимально допустимых 20%Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 25,2%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 666 случаев коронавирусной инфекции, 187 человека выздоровели, 7 - скончались.