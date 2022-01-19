Энтони Блинкен приехал в Украину для проведения ряда встреч с руководством страны и обсуждения политики противостояния давлению Российской Федерации.

19 января в Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Согласно имеющейся информации, чиновник проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.Ожидается, что чиновник обсудит угрозу вторжения России и возможную реакцию Запада на действия Москвы. Также Блинкен планирует встречу с сотрудниками посольства США.20 января госсекретарь отправится в Берлин, чтобы обсудить с немецким правительством совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, в том числе и серьезные экономические санкции.