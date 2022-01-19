За сутки бойцы ГСЧС трижды помогали водителям, которые не могли выехать из заснеженных участков дорог.

С вечера 18 и до утра 19 января в Харьковской области был снегопад, из-за этого на некоторых участках дорог не мог проехать транспорт. Так, в течение суток спасатели 3 раза вызывались для оказания помощи водителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.В 13:59 на территории "Областного клинического спецдиспансера радиационной защиты населения" на ул. Новгородской грузовик “Volvo” с медицинским кислородом не мог самостоятельно выехать из скользкого участка дороги. Спасатели помогли отбуксировать его на безопасный участок дороги.В этот же день около 23:30 от бригады медиков скорой поступило сообщение о том, что медицинский автомобиль, в котором везли пострадавшего, не мог выехать на выезде из села Полковая Никитовка Богодуховского района. Спасатели своим автомобилем повышенной проходимости вытащили скорую на расчищенную дорогу.Утром в 06:36 водитель микроавтобуса Renault Trafic на автодороге Чугуев-Великий Бурлук съехал в кювет и не мог выехать. В салоне авто находилось 5 человек. Им на помощь пришли спасатели.