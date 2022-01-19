Сейчас устанавливаются места приобретения и сбыта фальсифицированной продукции, а также круг участников незаконной схемы.

Группа лиц в течение 2020-2021 годов незаконно покупала, хранила, фасовала, транспортировала и продавала на территории Харькова и области незаконно изготовленные алкогольные напитки с явными признаками подделки марок акцизного налога. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.18 января правоохранители провели 9 одновременных обысков по адресам, где изготовляли и хранили продукцию. По результатам обысков обнаружено и изъято 980 литров фальсифицированных алкогольных напитков.Досудебное расследование осуществляется в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины, по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта ликероводочных изделий в крупных размерах, маркированных фальсифицированными марками акцизного налога под брендами известных марок ликероводочной продукции, на территории города Харькова и Харьковской области.Образцы изъятой продукции направлены на проведение экспертного исследования, по результатам которого будет решен вопрос по сообщению о подозрении злоумышленникам.