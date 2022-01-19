Всего с начала года на пожарах в Украине погибли 147 человек.

За 19 дней нового года в Харьковской области произошло 115 пожаров, в результате которых погибли 10 человек и пострадали 3. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области."Учитывая крайне неутешительную и трагическую статистику, ГСЧС обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Рассказывайте детям об опасности, которую таит в себе огонь. Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы 101, эвакуации детей, тушение пожара на начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения", - отметили в ГСЧС.Всего за 2022 год в стране произошел 2501 пожар, из них в жилом секторе - 1541 случай, в результате которых погибли 147 человек и пострадали 95.