Ущерб государству оценивают в более чем 5,8 миллиона гривен.

Установлено, что директор шахты в Изюмском районе, не имея специального разрешения на добычу недр общегосударственного значения и горного отвода, производил незаконную добычу каменного угля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Несоблюдение директором предприятия требований ст. ст. 66, 125, 164 Земельного кодекса Украины, ст. 51 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды", ст. 56 Кодекса Украины «О недрах» привело к причинению экологического ущерба, а также ущерба государству в сумме более 5,8 миллиона гривен.Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.