Ущерб государству оценивают в более чем 5,8 миллиона гривен.Установлено, что директор шахты в Изюмском районе, не имея специального разрешения на добычу недр общегосударственного значения и горного отвода, производил незаконную добычу каменного угля. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Несоблюдение директором предприятия требований ст. ст. 66, 125, 164 Земельного кодекса Украины, ст. 51 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды", ст. 56 Кодекса Украины «О недрах» привело к причинению экологического ущерба, а также ущерба государству в сумме более 5,8 миллиона гривен.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.