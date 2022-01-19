12-летнего парня искала полиция, волонтеры и неравнодушные харьковчане.

18 января в 21:05 к правоохранителям Холодногорского района обратилась женщина, которая заявила о том, что ее 12-летний сын 18 января около 08:00 ушел из дома в школу и не вернулся. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Около 01:00 19 января подростка нашли в подъезде дома по месту жительства. Оказалось, что парень получил плохую оценку в школе и из-за этого не хотел идти домой. Все это время он бродил по улицам города, а затем грелся в подъезде дома.С подростком провели профилактическую беседу.Решается вопрос привлечения к административной ответственности его родителей.