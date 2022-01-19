Адвокат обвиняемого Инна Данилова заявила, что ей поступали угрозы и попросила обеспечить безопасность.

Червонозаводской районный суд Харькова не удовлетворил ходатайство адвоката подозреваемого в смертельном ДТП Николая Харьковского по рассмотрению дела в закрытом режиме. В то же время суд решил, что полиция должна предоставить Инне Даниловой личную охрану.Отметим, что в перерыве заседания суда обвиняемый Николай Харьковский сказал дочери погибшего "Бухим меньше ездить надо".Напомним, сегодня несовершеннолетнему должны продолжить меру пресечения.Авария произошла 26 октября около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti на высокой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В момент аварии подросток был трезв, что подтверждается анализами.На месте ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti - двое парней 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.