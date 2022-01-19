Украина получила миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19 через глобальный фонд COVAX, сообщило посольство США в Украине.

"Эта поставка Юнисеф через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Омикрон", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Отметим, благодаря инициативе COVAX в страны по всему миру было доставлено миллиард доз COVID-вакцин.По данным ВОЗ, в мире привито от коронавируса больше половины населения планеты.