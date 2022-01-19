«Дети отказываются это есть» – реформа школьного питания, инициированная первой леди Еленой Зеленской, оказалась на грани провала. Новое школьное меню пришлось не по вкусу ученикам и вызвало возмущение родителей. Удастся ли новым блюдам прижиться в школьных столовых, покажет время.



«Нужно начинать с себя»

Куда жаловаться?

Родители могут контролировать, чем кормят детей

Напомним, 1 января 2022 года украинские школы и детские сады перешли на обновленное меню. Оно рассчитано на четыре недели и содержит 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также субпродуктов. В то же время увеличено количество молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.Однако новация пришлась детворе не по вкусу – социальные сети накрыла волна родительного возмущения: «Дети возвращаются домой голодными».«С новой реформой пришлось отказаться от питания в школе. Во-первых, это уже не бесплатно и есть такие семьи, которые не могут себе позволить расходы +500–1000 гривен. Во-вторых, мой ребенок стопроцентно будет голоден, потому что не будет есть многое. В-третьих, перерыв не резиновый, а есть и давиться – это не выход. И самое главное, идея хорошая, но школы воплотили ее в жизнь по-своему, по-советски! Родители нашли выход: теперь дети берут в школу термосы и бутерброды. Вопрос: где улучшение?».«Свекла вареная, натертая на терке, без соли и капли масла – ни один ребенок не прикоснулся к еде, двоих вырвало».«Если бы еще исчезли эти заморские названия. Мы же за национальную кухню, почему тогда кюли, нагетсы, бешамель? Было бы еще неплохо местную власть немного подготовить и проконсультировать как следует – а то перегибы на местах».Пока что родители выливают негатив в социальных сетях.«По каким принципам вы делали детское меню? У вас есть дети? Хлеб с маслом нужен растущему организму! Почему на ужин нет компота? Вы сначала своих детей так кормите, пусть плюнут вам в вашу стряпню! Чай без сахара – что это? Без соли – почему? Можно заменить морской солью».«Не надо нам навязывать свое, тем более детям. Почему не дали учреждениям права выбора – поменять или оставить меню? В нашей школе все дети были довольны прежним меню. Я даже не могу представить какао без сахара. Для меня это гадость, хотя кофе и зеленый чай пью без сахара. Поставьте тогда на столы сахар и соль. Уже не раз слышала, что повара добавляют приправу, чтобы дети ели их «изысканные» блюда. Возле школы в магазине продают чипсы и сухарики и дети, не поев в столовке, идут туда. Вот за что боролись, на то и напоролись».«Ребенок пришел из детского сада голодным. Раньше если он не ел утром молочную кашу, то мог спокойно съесть хлеб с маслом и сыром, запить чаем и до обеда спокойно дожить. Теперь масло не дают, чай и компот без сахара. Суп на воде с плавающими в небольшом количестве картофелем и морковью. Мяса – ноль, пол-яйца в день. Что за диета для малышей? Приходят домой и по два раза едят. Целый день голодные».Справедливости ради нужно сказать, что есть отзывы и от сторонников здорового питания, но их на фоне общего негативы – единицы.«Нужно начинать с себя, перестаньте покупать детям кока-колу, чипсы, чупа-чупсы, бисквиты «Барни», у которых химатоз. Если есть обычную еду, то дети привыкают. Мои едят овсяную кашу с молоком без сахара – и ничего, а если кто-то добавит сахар, то не едят».«Я врач-эндокринолог и все чаще встречаюсь с детским ожирением. Поэтому спасибо вам за вашу работу!».По словам разработчика нового школьного меню известного шеф-повара Евгения Клопотенко, в некоторых школах работники столовых нарушают требования к приготовлению блюд по новому меню. Данный факт может быть причиной того, что ребенку не нравится еда. Куда в таком случае жаловаться?Совет первый: свериться с постановлением.– Все о школьном меню есть в постановлении Кабмина от 24 марта 2021 г. № 305 «Об утверждении норм и Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха». Если еда не отвечает прописанным там тезисам, то это нарушение, – отмечает Евгений Клопотенко. – Если в школе уже сейчас полностью отказались от сахара и соли, то это не корректно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это значит, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно.Совет второй: свериться с фото.– Родители могут посмотреть, какие блюда были разработаны, как они выглядят и проверить, похоже ли это на еду, которую дают в школе. И если есть несоответствия, то это нарушение. Фото всех 160 блюд из меню есть в подробных технологических картах. Кроме фото, там содержатся пошаговые инструкции по приготовлению и другие подробности, – подсказывает специалист.Совет третий: пожаловаться– В случае нарушения сначала попросите объяснений у администрации школы. Если там не отреагируют, обратитесь в Госпродпотребслужбу, где для этих целей создали специальный чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot, – советует Евгений Клопотенко родителям.В то же время он отметил, что у некоторых поваров для работы по новому меню не хватает квалификации. Чтобы решить проблему, в феврале-марте Евгений Клопотенко организует в областных центрах живые тренинги для поваров.Как сообщили в Госпродпотребслужбе, родители имеют право контролировать соблюдение новых пищевых требований в соответствии с обновленным меню.– Несмотря на то что согласно карантинным требованиям родителей в школу, а тем более в столовую, не пускают, они могут быть членами родительского комитета и входить в состав бракеражной комиссии (орган внутреннего контроля качества продуктов питания и блюд, готовых к выдаче и потреблению), которая контролирует вопрос соблюдения новых пищевых норм в учебных заведениях, – отметила главный специалист отдела методологии, информационно-аналитического обеспечения и цифровой трансформации санитарно-эпидемиологической сферы Галина Провизион. – Кто-то из родительского комитета может контролировать организацию питьевого режима и состояние приготовления блюд и рассказывать о результатах контроля другим родителям на собрании.Специалист добавила, что если в состав определенных блюд входят аллергены, их перечень должен быть предоставлен в свободном доступе родителям и детям.– Родители должны иметь доступ к информации, – отметила она.