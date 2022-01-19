Подозреваемый в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина 16-летний Николай Харьковский намеренно разогнал свой автомобиль, чтобы проскочить на красный.

Об этом сообщила адвокат подростка Инна Данилова, пишет "Суспільне".Отмечается, что во время досудебного расследования Николай Харьковский рассказал, что проверял скорость Infiniti, разогнался и хотел пролететь на красный, однако врезался в другую машину.— Он разогнал до 180 километров в час в тот момент, когда понял, что не успевает притормозить. Когда он увидел, что не успевает пролететь на зеленый сигнал светофора, или уже желтый мигающий был, машина уже превышала скорость. Он хотел проскочить на "красный" и нажал на газ, чтобы пролететь — и так произошло ДТП, — пояснила Инна Данилова.Адвокат добавила, что подросток признает свою вину, но отрицает наличие прямого умысла. А смертельное ДТП стало преступлением, совершенным по неосторожности.— Мой подзащитный нарушил правила дорожного движения, а не совершил умышленное убийство, — сказала Данилова.Компенсацию от потерпевших в размере двух миллионов гривен адвокат назвала преувеличенной. По ее словам, выплатить такую сумму семья подростка не в состоянии из-за наложенного ареста на имущество.