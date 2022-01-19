В Харькове – 547 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 19 января в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 574 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 250 819 случаев заболевания COVID-19, 9 999 человек находятся под медицинским наблюдением, 234 320 пациентов выздоровели, 6 500 - умерли.По состоянию на 19 января, в области за сутки привито 8 821 человек. Всего с начала вакцинации сделано 2 116 312 прививок: первой дозой привито 1 104 346 человек, две дозы получили 1 004 032 человека, сделали дополнительные прививки 808 человек, бустерную дозу получили 7 126 человек.По данным Департамента здравоохранения горсовета, на сегодняшний день с начала вакцинации первую дозу получили 476 511 харьковчан, вторую дозу – 445 134 человека, дополнительную дозу - 335, бустерную – 3 124 жителя города. Ориентировочное количество вакцинированных жителей Харькова, с учетом тех, кто вакцинировался в областных пунктах вакцинации, – 570 129 человек, из них полностью прошли курс вакцинации – 562 445 человек.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 января в Украине зафиксировано 12 815 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 3 780 903 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 98 712 человек умерли, 3 567 336 - выздоровели.