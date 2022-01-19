Мандарины — любимый с детства символ праздника. Кто не объедался кисло-сладкими плодами, сидя под елкой? Кроме того, эти плоды обладают множеством доказанных полезных свойств.

Считается, что мандарины появились в Китае, откуда завезены в Европу в начале XIX века. Основные производители – Испания, Марокко, Турция. Мандарины выращиваются также в Грузии, южной Франции, Японии, Индокитае.Мандарины скрещивают со многими цитрусами, получая интересные гибриды. Гибрид с апельсином – тангор, с грейпфрутом – минеола, с помело – танжело, с апельсином-корольком – клементин, с кумкватом – каламондин, с экзотическим цитрусом ичангом – ичандарин, с лимоном – цитрандарин.Мандарины содержат полезные кислоты, витамины А, D, К и другие, а также минералы: калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций.В мандаринах присутствуют фитонциды, природные антисептики. В кожуре содержатся эфирные масла, а также пигменты, например, каротин. В зимнее время этот цитрус восполняет недостаток витаминов, а также укрепляет иммунитет за счет высокой дозы аскорбиновой кислоты. Добавление цедры в горячие напитки помогает разжижать мокроту и облегчать кашель. Как и все цитрусы, мандарин обладает жаропонижающим действием и ускоряет лечение простуды.Эфирное масло обладает успокаивающим эффектом, что полезно для снятия стрессов, улучшения сна и самочувствия.Мандарины считаются низкокалорийным продуктом, хотя в них довольно много сахара. Несмотря на это, они способствуют снижению веса. Клетчатка и пектины положительно сказываются на пищеварении и улучшают обменные процессы. При этом мандарины стимулируют аппетит, поэтому желающим снизить вес, стоит есть этот цитрус после еды, а стремящимся набрать килограммы – до приема пищи.Мандарины являются цитрусом, поэтому часто вызывают аллергию. Так что не стоит их переедать и давать детям до 2–3 лет. Аскорбиновая кислота в составе мандаринов может раздражать слизистую желудка, поэтому их нельзя употреблять при язвенной болезни, повышенной кислотности и во время обострения воспалительных заболеваний желудка и кишечника. Также их стоит исключить из рациона людям, страдающим гепатитом, холециститом и нефритом. Большое количество каротина и витамина А в мандаринах может накапливаться в печени и повреждать ее, если орган ослаблен болезнью.Так что если вы приняли решение есть мандарины каждый день, хорошо подумайте. Вас могут ждать разрушение зубной эмали, раздражение органов желудочно-кишечного тракта и аллергия. В любом случае, больше двух штук в день съедать не рекомендуется.