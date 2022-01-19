Завтра, 20 января, в Харькове и области резко похолодает.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, охлаждение приземного слоя воздуха в ночные и утренние часы произойдет под влиянием барического гребня высокого давления, слабого ветра и прояснений, а также наличия свежего снежного покрова.В частности, высота снежного покрова, по данным метеостанций области, составляет 4 – 14 см.Так, в четверг, 20 января, в Харькове ночью без существенных осадков, днем пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью снизится до 15-17 градусов мороза, днем будет 3-5 градусов мороза.В области также ночью без существенных осадков, днем местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 15-20 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.