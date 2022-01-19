В Украине сократили срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Решение принято на заседании Кабмина 19 января.Сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности.Сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней уже начали страны Европейского Союза - Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия.Отмечается, что для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок.