На перекрестке улиц Киргизской и Монюшко произошел порыв на трубопроводе диаметром 530 мм.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», на месте уже работает специализированная техника, и бригады устраняют дефект. Работы будут вести до полного устранения повреждения на трубопроводе. После восстановления системы теплоснабжения проведут развоздушивание внутридовомых систем отопления.В связи с аварийной ситуацией, отопления временно нет в домах по таким адресам: ул. Анадырская, 10, 12, 14; пер. Анадырский, 1, 3; ул. Аскольдовская, 10, 30-а, 6-б, 6-в, 8; в-д Балаклейский, 1-а, 1-б, 4, 6, 8; пр. Гагарина, 175, 175-а, 179; пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1-а, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 25, 3, 39, 39/41, 41, 41-а, 45, 5, 5/1, 6/1, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/18, 6/19, 6/20, 6 /21, 6/22, 6/24, 6/25, 6/26, 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 7/1, 8/1, 8 /2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9, 41/1, 25 К1; пер. Забайкальский, 1, 10, 11, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9; ул. Зерновая, 2/1; пер. Зерновой, 1, 1-а, 2, 3/1, 4, 4-а, 4/2; ул. Киргизская, 10, 12, 1-б, 2, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-а, 9-г, 9-д, 9-е; ул. Монюшко, 1, 24; ул. Морозова, 32, 34; ул. Ньютона, 10, 10-а, 12, 12-а, 12-б, 5, 6, 6-а, 7, 7-а, 7-б, 8, 8-а; ул. Фонвизина, 10, 11, 12, 13, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 17/1; ул. Щукина, 1; п-д Киргизский, 1, 6.Горячее водоснабжение временно прекращено по таким адресам:– пр. Гагарина, 175, 175-а, 179; пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1-а, 21-а, 21-б, 21-в, 23, 25, 3, 39, 39/41, 41, 41-а , 45, 6/21, 6/22, 7, 41/1, 25 К1; ул. Зерновая, 2/1; пер. Зерновой, 1, 1-а, 2, 4, 4-а; ул. Киргизская, 12, 1-б, 2, 4, 5-а, 9-а; ул. Монюшко, 1, 24; ул. Морозова, 32, 34; ул. Ньютона, 10, 10-а, 5-а, 6, 8; ул. Фонвизина, 15, 16-а, 17, 17-а; ул. Щукина, 1.