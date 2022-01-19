Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы вынуждены будете отложить дело, имеющее первостепенную важность, и заняться чужой проблемой. Завтра придется потратить немало сил, чтобы убедиться, что всем весело.Придется принять важное решение, причем желательно не откладывать. Завтра вы можете по простоте душевной допустить промах, который плачевным образом скажется на дальнейших событиях.У вас будет достаточно великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу. Завтра умерьте щедрость, ибо вас могут использовать самым беззастенчивым образом.Будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию – можете натворить немало глупостей. Завтра не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться.Может не на шутку разыграться воображение. Постарайтесь не потерять чувства реальности. Завтра от вас потребуют уступок, как будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется.Ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь и вам, и окружающим. Главное – не заработайте репутацию Сусанина. Завтра, возможно, придется принять непростое решение.Не принимайте окончательных решений – еще не известны все детали. Завтра что-то должно произойти, ваша задача – быть в курсе событий, чтобы не жалеть об упущенных возможностях.Вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты лучше не браться. Завтра отложите решение вопросов, где требуется категорический ответ – «да» либо «нет».Похоже, придется забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы целый день будете добросовестно заниматься чужими проблемами. Стремление к альтруистическим поступкам не даст покоя.Нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Завтра переполняющие вас чувства, мысли и идеи будут рваться наружу. Не сдерживайте себя.Удача будет сопутствовать вам, но некоторые усилия приложить все-таки придется. Ждать неоправданных подарков от судьбы не стоит. Завтрашний день лучше провести в компании друзей.Все дни похожи на бег с препятствиями – мелкими, но в большом количестве. Завтра вы более всего будете нуждаться в собеседнике. Даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе.