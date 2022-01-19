За присвоение средств при ремонте больницы скорой и неотложной помощи будут судить предпринимателя.

По данным прокуратуры, в конце 2018 года между Городской клинической больницей скорой и неотложной помощи и предпринимателем был заключен договор по капитальному ремонту фасада. Однако следствие установило, что подрядчик завысил стоимость выполненных работ и строительных материалов, чем нанес ущерб государству на сумму свыше 140 тысяч гривен.Предприниматель внес недостоверные сведения в официальные документы, подписал и передал их уполномоченному лицу заказчика.19 января прокуратура направила обвинительный акт в отношении должностного лица в Дзержинский районный суд. Если вина бизнесмена будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.