Ryanair, Air Ocean Airlines и венгерский лоукостер Wizz Air отменили часть своих рейсов из Харькова.

Как сообщает Медиагруппа "Накипело" , сразу три авиаперевозчика отменили часть своих рейсов из Харькова. Речь идет о Ryanair, Air Ocean Airlines и венгерском лоукостере Wizz Air.В частности Ryanair отменил рейсы: Харьков — Вильнюс, Харьков - Варшава (Модлин), Харьков — Краков, Харьков — Познань, Харьков - Будапешт и Харьков — Милан (Бергамо). Air Ocean Airlines отменил все свои рейсы до 15 марта, кроме рейса до Львова. Wizz Air отменил рейсы Харків — Ларнака и Харків — Милан.