В Харькове апелляционный суд поставил точку в деле о жестоком избиении и ограблении молодого мужчины.

По информации прокуратуры, в январе 2017 года 26-летний и 30-летний мужчины жестоко избили случайного прохожего на остановке. Один из мужчин начал избивать 21-летнего потерпевшего по голове, а его товарищ наблюдал, чтобы избиение никто не заметил. Как сообщили в ведомстве, оба преступника, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в момент нападения были пьяныеОстановили рецидивистов двое студентов соседнего общежития, которые увидели потасовку в окно и начали кричать. Вахтер общежития вызвала полицию.В это время мужчины обыскали карманы жертвы, забрали его телефон и паспорт и скрылись.«Из-за полученных травм парень три недели провел в коме. Врачи провели пять сверхсложных операций, однако потерпевший до сих пор не может самостоятельно передвигаться, разговаривать и нуждается в постоянном лечении и реабилитации», - сообщили в прокуратуре.Приговором Купянского горрайонного суда Харьковской области мужчинам назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы и 10 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Адвокаты обвиняемых не согласились с приговором и подали апелляционную жалобу, однако Харьковский апелляционный суд оставил ее без удовлетворения.