В служебной халатности с убытком на сумму свыше 600 тысяч гривен подозревается чиновник местного филиала «Укрзализныци».

По информации прокуратуры, в сентябре 2019 между АО «Украинская железная дорога» и частным предприятием был заключен договор по утеплению фасада ведомственного дома отдыха.Согласно выводам следствия, главный инженер не проверил результаты ремонта и заверил своей подписью акты приемки выполненных строительных работ, которые фактически не были завершены.«На основании официальных документов, подписанных главным инженером, произведена оплата за выполнение работ. Интересам государства в лице «Южная железная дорога» и «Украинская железная дорога» нанесен ущерб на общую сумму почти 600 тысяч гривен», - прокомментировали в областной прокуратуре.Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 минимум доходов граждан или без такового.