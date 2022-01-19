Украинский политик Юлия Светличная побывала с рабочей поездкой в Краснограде.

Как сообщают журналисты телеканала Р1, народный депутат Украины приехала Красноград, чтоб провести встречи с руководством громады и местными жителями, с которыми политик обсудила развитие района и решение основных проблем.Также в ходе визита Светличная провела личный прием граждан.«Вопросы касались разных сфер и личных вопросов, в которых необходимо помочь. Очень многие обращаются за помощью в лечении, потому что на сегодняшний день очень маленькие доходы и большие расходы, в том числе – на коммуналку. И у людей не хватает средств для того, чтобы привести себя в порядок и оплатить лечение. Конечно, будем делать все, чтобы помогать жителям Красноградщины – и в личных вопросах, и в вопросах развития громады, и в вопросах социального развития территорий», - прокомментировала поезду политик.