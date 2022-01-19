В результате аварии получила инвалидность 24-летняя полицейская, а также пострадал водитель другого автомобиля.

По информации областной прокуратуры, 19 марта 2020 года 21-летний сержант патрульной полиции ехал за рулем автомобиля «Opel Tigra», в котором также находились трое коллег правоохранителя.Двигаясь со скоростью более 100 км/ч, патрульный пытался проехать между двумя автомобилями и столкнулся с «ВАЗ 2104», который от удара отбросило на грузовик «Volvo FH12». После столкновения «Opel Tigra» съехал с трассы и врезался в бордюр.В результате аварии пострадала 24-летняя девушка-полицейская. Она получила тяжкие телесные повреждения, которые стали причиной инвалидности. Кроме того, пострадал и водитель автомобиля «ВАЗ 2104», он получил телесные повреждения средней степени тяжести.В суде патрульный свою вину признавал частично, однако прокурор доказал, что полицейский грубо нарушил Правила дорожного движения Украины. Виновника аварии приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб на сумму 475 тысяч гривен.После вынесения приговора патрульный заключен под стражу в зале суда. Приговор вступит в законную силу после истечения сроков на его апелляционное обжалование.