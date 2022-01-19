В результате аварии получила инвалидность 24-летняя полицейская, а также пострадал водитель другого автомобиля.По информации областной прокуратуры, 19 марта 2020 года 21-летний сержант патрульной полиции ехал за рулем автомобиля «Opel Tigra», в котором также находились трое коллег правоохранителя.
Двигаясь со скоростью более 100 км/ч, патрульный пытался проехать между двумя автомобилями и столкнулся с «ВАЗ 2104», который от удара отбросило на грузовик «Volvo FH12». После столкновения «Opel Tigra» съехал с трассы и врезался в бордюр.
В результате аварии пострадала 24-летняя девушка-полицейская. Она получила тяжкие телесные повреждения, которые стали причиной инвалидности. Кроме того, пострадал и водитель автомобиля «ВАЗ 2104», он получил телесные повреждения средней степени тяжести.
В суде патрульный свою вину признавал частично, однако прокурор доказал, что полицейский грубо нарушил Правила дорожного движения Украины. Виновника аварии приговорили к пяти годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб на сумму 475 тысяч гривен.
После вынесения приговора патрульный заключен под стражу в зале суда. Приговор вступит в законную силу после истечения сроков на его апелляционное обжалование.