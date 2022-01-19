На Центральном рынке произошла авария с участием легкового автомобиля.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городском телеграм-канале, на Центральном рынке в Харькове произошла авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с дороги и снес несколько секций дорожного ограждения.
По неофициальной информации очевидцев, прибывшие на место сотрудники патрульной полиции провели освидетельствование водителя с помощью алкотестера, который подтвердил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.