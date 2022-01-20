Стало известно, в какой зоне карантина находится Харьковская область 20 января.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 20 января Харьковская область находится в желтой зоне карантина. Однако в ближайшее время ситуация может измениться в худшую сторону, так как в регионе увеличивается число заболевших, а также коэффициент выявления случаев заболевания и уровень госпитализации пациентов.
В частности, по состоянию на 20 января, в Харьковской области более чем в три раза превышен уровень заболеваемости – 284 случая на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани находится показатель обнаружения случаев болезни –19,2% при максимально допустимых 20%.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 24,8%.
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 931 случай коронавирусной инфекции, 146 человек выздоровели, 16 - скончались.