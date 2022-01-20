Часть девяти районов Харькова временно остались без холодного водоснабжения.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 29 до 20:00 20.01.22 г.

Индустриальный район: ул. Библика, 61 (п. №4) до 20:00 20.01.22 г.

Киевский район: б-р Мира, 1 (п. №1, стояк), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), ул. Ивана Поддубного (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), б-р Садовый (ч/с) до 20:00 20.01.22 г.

Московский район: ул. Гарибальди, 2 (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 160-г (стояк) до 17:00 20.01.22 г.

Немышлянский район: ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 20.01.22 г.

Новобаварский район: ул. Селянская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20.01.22 г.

Основянский район: ул. Машинистов, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 20.01.22 г.; ул. Вокзальная, 10 (п. №5, стояк) до 18:00 20.01.22 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 20.01.22 г.; ул. Танкопия, 18-а до 18:00 20.01.22 г.; ул. Зерновая, 6/8 (п. №2, стояк) до 20:00 20.01.22 г.

Холодногорский район: ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 20.01.22 г.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: