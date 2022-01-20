В Харьковской области очередной пожар из-за неосторожного обращения с огнем стал причиной гибели человека.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 19 января в 13:55 на номер «101» от сотрудников Национальной полиции поступила информация, что в результате пожара в бытовом вагончике погиб мужчина. Возгорание произошло около 6 утра в селе Ковалевка, но заметили его уже, когда пожар потух самостоятельно.В сгоревшем вагончике обнаружили остатки тела погибшего мужчины, 1957 года рождения, который работал охранником в частной организации.Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.Напомним, что ранее в селе Чемужевка под Харьковом в пожаре погиб мужчина