Директора коммунального предприятия подозревают в загрязнении земли, которое нанесло ущерб экологии в размере 650 тысяч гривен.

По данным областной прокуратуры, в Богодуховском районе директор одного из коммунальных предприятий занимался вывозом твердых бытовых отходов и организовал мусорные свалки без оформления правоустанавливающих документов на землю и разрешительных документов.Согласно выводам экспертов, директор загрязнил аммонием, нитратами и другими вредными веществами земли общей площадью почти 4 гектара, в том числе соседний с полигоном земельный участок, находящийся в собственности государства. Ущерб экологии составил более 650 тысяч гривен.Указанными действиями директор коммунального предприятия нарушил требования Земельного кодекса Украины, ЗУ «Об охране атмосферного воздуха», ЗУ «Об охране земель» и ЗУ «Об отходах».Если вина чиновника будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.