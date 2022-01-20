До конца года остается 345 дней.

20 января во всем мире отмечают Всемирный день любителей сыра, Зимний день согревания мира, Международный день осведомлённости о пингвинах и Международный день принятия.Также в Латвии сегодня День памяти защитников баррикад, в Испании - Праздник "Тамборрада", в США - День любителей сыра, День свитера Билла Косби, День идеального веса для женщин, День лакомства, День кофе-брейка, День диджея и День видеокамеры, в Лаосе - День Народной армии, в Азербайджане - День всенародной скорби, в Кабо-Верде - День героев, а на Мали - День вооружённых сил.В 1661 году во Львове был основан университет Казимира, который сегодня носит название Львовского национального университета имени Ивана Франко.Православная церковь 20 января почитает Иоанна Предтечу или Иоанна Крестителя.20 января именины у Ивана, Афанасия и Василия.